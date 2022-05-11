В Ленинградской области усилят контроль за соблюдением пограничного режима

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В Ленинградской области в мае будет усилен контроль за соблюдением пограничного режима. Информацию об этом распространила пресс-служба погрануправления ФСБ по региону, пишет Interfax. Жителям приграничных районов рекомендовано иметь при себе документы для проверки личности.

Сотрудниками ведомства совместно с представителями главка МВД по Петербургу и Ленинградской области, регионального управления Росгвардии, управления на транспорте МВД России по СЗФО будут проведены мероприятия по профилактике правонарушений в пограничной сфере.

Комплекс мероприятий будет заключаться в усилении контроля за состоянием режима государственной границы и пограничного режима, — пояснили в погрануправлении.

В ведомстве призвали жителей приграничных населённых пунктов носить с собой удостоверяющие личность документы и отнестись с пониманием к возможным неудобствам, которые могут возникнуть при осуществлении мероприятий.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в регионе до 25 мая. Такие меры были введены 11 апреля. Старовойт объяснил, что это было связано с возможными провокациями со стороны украинских националистов.