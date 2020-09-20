В Курганской области на дорогу сел лёгкий самолёт

https://static.news.ru/photo/35f733d4-fb4c-11ea-8ceb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ural-trans.sledcom.ru

Лёгкий самолёт «Сигма» приземлился на автодорогу Курган — Куртамыш. Об этом сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.

Организована процессуальная проверка сведений, размещённых в средствах массовой информации, о том, что 19 сентября 2020 года на автодорогу Курган — Куртамыш приземлился лёгкий самолёт «Сигма», — цитирует сообщение РИА Новости.

По предварительной информации, жертв и пострадавших в инциденте нет. Однако происшествие поставило под угрозу безопасность полётов и автодорожного движения. Следователи выясняют причины происшествия, а также ищут очевидцев.

Как писал NEWS.ru, в деревне Шевелино в Московской области мужчина по непонятным причинам начал стрелять по легкомоторному самолёту, из-за чего воздушному судну пришлось совершить жёсткую посадку.

Полиция уже начала выяснять все обстоятельства случившегося. Стрелком, по предварительной информации, оказался 57-летний пенсионер. Зачем он это сделал, пока неизвестно. Пострадавших в результате ЧП нет, но у самолёта повреждена обшивка двери.