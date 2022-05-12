В Крыму заявили о готовности к курортному сезону Аксёнов заявил, что Крым готов к открытию курортного сезона

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Несмотря на «объективные логистические проблемы» при организации турпотока в Крым, регион готов к открытию курортного сезона, заявил глава республики Сергей Аксёнов. Он подчеркнул, что основной задачей федеральных органов является обеспечение безопасности жителей и гостей полуострова, пишет «МК в Крыму».

Наша главная задача вместе с федеральными органами власти совместно обеспечить безопасность жителей и гостей полуострова, — заверил Аксёнов.

Накануне Росавиация вновь продлила режим временного ограничения полётов на юг и центральную часть России. Под ограничительные меры подпадает и аэропорт Симферополя, который не сможет принять воздушное судно до 19 мая.

Ранее Аксёнов продлил «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде районов и некоторых городах полуострова до 20:00 26 мая для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости. 11 мая со схожими заявлениями выступили губернаторы Курской и Белгородской областей.