В Крыму заявили, что южные территории Украины войдут в состав России Постпред Крыма Мурадов: южные регионы Украины станут частью России

Фото Елена Гурдина/NEWS.ru

Южные территории Украины, взятые под контроль в ходе спецоперации Вооруженными силами РФ, станут ещё одним регионом России. Такое мнение высказал РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам, в этих регионах проживает близкое россиянам русскоязычное население.

У меня нет сомнений, что освобождённые территории юга бывшей Украины станут ещё одним регионом России. Это, как мы оцениваем по нашему общению с жителями региона, является волей самого народа, — сказал Мурадов.

По словам крымского постпреда юго-восточные территории были «когда-то подарены» Украине, как и земли исторической Тавриды, которые «всегда были русскими. Там проживает близкое русскоязычное население».

Уже сегодня мы думаем о мирной жизни людей. На этих территориях формируются военно-гражданские администрации, сюда пришли российские телеканалы, в школах появились российские учебники, российский рубль успешно входит в экономическую жизнь региона, — напомнил Мурадов.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Украины Кирилл Стремоусов заявил, что жители региона должны иметь право на получение российского гражданства.

В свою очередь, глава местной администрации Владимир Сальдо заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России. Он отметил, что территорию региона уже спокойно могут посетить путешественники и туристы из любого уголка РФ. Сальдо подчеркнул, что двери Херсонской области открыты для всех, кто хочет побывать на Чёрном море.