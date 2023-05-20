В Крыму заявили, что передача полуострова Украине де-юре не была оформлена Крымский парламент заявил, что передача полуострова УССР не была юридически оформлена

Фото: Евгений Халдей/РИА Новости

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Передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году не была юридически оформлена, заявил в беседе с РИА Новости глава регионального парламента Владимир Константинов. По его словам, благодаря этому процесс отмены решения о передаче Крыма УССР займет куда меньше времени, чем мог бы.

Свои претензии мы сформировали. При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит, и в 2014-м. То есть процесс нашего приема-передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен, — сказал Константинов.

По его мнению, документ о передаче Крыма УССР имеет большое количество грубых нарушений, которых быть не должно. Глава крымского парламента отметил, что в процессе передачи полуострова не было создано никакого документа, защищающего культурные, языковые и региональные традиции и особенности жителей. Он считает, что власти не были уполномочены передавать Крым из одной республики в другую.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков высказал мнение, что акт 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, который подписал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, необходимо официально отменить. По его мнению, все международные обсуждения и спекуляции на тему принадлежности полуострова должны быть раз и навсегда прекращены.