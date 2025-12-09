В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО

В Крыму возбудили уголовное дело после обращения депутатов Госдумы об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью после нападения на участницу СВО, сообщает «Газета.Ru». Адвокат пострадавшей обратился в Госдуму в июне, после чего несколько парламентариев направили запросы в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

4 августа 532-й военный следственный отдел СК возбудил дело в отношении нападавшего, однако впоследствии материалы, минуя прокуратуру, оказались в МВД, хотя расследование преступлений в отношении военнослужащих не входит в компетенцию полиции. За полгода было подано около 40 обращений в различные ведомства, но процессуальное решение до сих пор не вынесено.

Женщина рассказала, что познакомилась с военным осенью 2024 года, вернувшись с зоны проведения СВО. В Симферополе она собирала документы, чтобы получить выплаты по ранению. Мужчина заверил пострадавшую, что сможет помочь, так как якобы работает в ФСБ и сам побывал на линии боевого соприкосновения.

Отношения быстро обернулись тотальным контролем. Совместное проживание усугубило ситуацию. Само нападение произошло 30 декабря 2024 года.

В какой-то момент я потеряла сознание. Когда очнулась, лежала на кровати и не могла пошевелиться, было больно даже дышать. Позднее врачи сказали, повезло, что отключилась, иначе бы умерла от болевого шока. Оказалось, у меня сломано 12 ребер, одно едва не проткнуло легкое, ушибы по телу, одного зуба нет, второй сломан, — рассказала женщина.

