В Крыму уволили замминистра здравоохранения за неработающую горячую линию

https://static.news.ru/photo/6d30d5ce-3bc2-11eb-8922-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как мониторинг местного Минздрава выяснил, что на номер для обращений граждан невозможно дозвониться, крымский глава Сергей Аксёнов решил уволить одного из заместителей министра здравоохранения республики Георгия Кравца.

В рамках мониторинга горячей линии Минздрава, номер 8 800 733 33 34, выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101 аптеки «Крым-Фармации», в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них. В этой связи принято решение об увольнении с замещаемой должности заместителя министра здравоохранения Республики Крым Георгия Владимировича Кравца как ответственного за организацию работы горячей линии, — написал Аксёнов во «ВКонтакте».

Из-за нерабочей горячей линии выговор получил директор «Крым-Фармации» Тарас Чеславский. По словам Аксёнова, он будет уволен, если проблема со связью с оставшимися аптеками в период пандемии не будет решена. Глава Крыма считает необходимым издать поручение, которое обяжет

республиканские органы власти внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами.

В таком случае за работу своих телефонных линий будет отвечать профильный министр.

Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, — объявляется выговор, во второй раз — увольнение, — отметил Аксёнов.

Глава Крыма также уточнил, что все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их колл-центра. Результаты проверок по доступности горячих линий будут озвучивать в республике каждую пятницу.

Как сообщал NEWS.ru, ранее бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова суд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы за причастность к организации энергетической блокады полуострова.