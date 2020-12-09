Суд заочно приговорил бывшего вице-премьера Крыма к 19 годам тюрьмы

https://static.news.ru/photo/565a46c4-3abd-11eb-88c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова суд заочно приговорил к 19 годам лишения свободы за причастность к организации энергетической блокады полуострова.

Дело рассматривала коллегия из трёх судей под председательством Аллы Хиневич, пишет РИА Новости.

Ислямов исполнял обязанности зампредседателя совета министром Республики Крым со 2 апреля по 28 мая 2014 года и был отстранён за неэффективную работу. Уволенный чиновник и бизнесмен переехал на Украину.

Позже в отношении него было возбуждено уголовное дело по трём статьям УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём; публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; диверсия). Его признали одним из организаторов энергетической блокады Крыма в 2015 году.

Ранее NEWS.ru писал, что крымское управление ФСБ России задержало мужчину, который выдавал себя за сотрудника спецслужб и предлагал помощь в освобождении от уголовной ответственности.