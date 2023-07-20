В Крыму сбили украинский беспилотник Аксенов: силы ПВО сбили украинский беспилотник в центральной части Крыма

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в Telegram, что в центральной части полуострова сбит беспилотный летательный аппарата. Он добавил, что пострадавших нет и призвал крымчан сохранять спокойствие.

В центральной части Крыма силами ПВО сбит вражеский беспилотник. Пострадавших и разрушений нет. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, — написал Аксенов.

Утром 20 июля Аксенов сообщил, что в результате атаки украинского дрона на Крым погибла девочка-подросток. Он выразил соболезнования родным школьницы и заверил, что семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Трагедия произошла в поселке Раздольное. Девочка хотела встретить рассвет с подругой. Она проходила мимо здания магазина, когда по нему попал дрон. Школьница была доставлена в больницу, но врачи не смогли ей помочь, она умерла на операционном столе.

После атаки БПЛА в поселке был введен режим ЧС. В экстренных службах рассказали, что других жертв и пострадавших, кроме школьницы, нет. Получили повреждения несколько зданий, в числе которых банк, магазины и ресторан.