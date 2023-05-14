В Крыму решили отменить передачу полуострова УССР Парламент Крыма рассмотрит вопрос об отмене передачи полуострова УССР в 1954 году

Фото: Вячеслав Киселев/РИА Новости

Власти Крыма намерены отменить решение 1954 года о передаче Крыма Украинской ССР, рассказал РИА Новости глава парламента республики Владимир Константинов. По его словам, президиум законодательного органа может рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании.

Мы рассмотрим этот вопрос. Планируем поручить его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе государственного совета Республики Крым, — сказал Константинов.

Крымская область была передана Украинской СССР в февраля 1954 года в соответствии с указом Верховного совета СССР. Считает, что инициатива принадлежала тогдашнему генсеку Никите Хрущеву. После распада Советского союза регион остался в составе Украины. В 2014 году он вернулся в состав России на основании референдума.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о намерении Киева восстановить контроль над Крымом. Экс-министр обороны страны Андрей Загороднюк отметил, что абсолютное большинство западных политиков, представителей СМИ и аналитиков не верят в наличие у Киева реальных перспектив осуществить этот замысле. По его словам, это является достаточно серьезным вызовом для украинских властей