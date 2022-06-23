В Крыму назвали плюсы сотрудничества с Херсонской областью

Фото: Иван Родионов/РИА Новости

Херсонский морской порт

Возобновление торгово-экономических отношений Крыма с Херсонской областью может привести к расширению рублевой зоны, рынка труда и сферы влияния, считает доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления Крымского федерального университета Елена Вершицкая. По ее словам, которые приводит «МК в Крыму», многочисленные преимущества сотрудничества областей полностью нивелируют негативные политические последствия.

В геополитическом плане также масса преимуществ: увеличение расстояния безопасной зоны, в том числе в связи с возобновлением подачи воды через Северо-Крымский канал, рынок труда и сфера влияния, расширение рублёвой зоны. На мой взгляд, все эти плюсы нивелируют политические последствия, — рассказала Вершицкая.

Она напомнила, что Крым всегда имел тесные отношения с прилегающими украинскими областями и регионами. По мнению эксперта, возобновление сотрудничества позволит поставлять более дешевые продукты на полуостров. Крым, в свою очередь, может помочь Херсонской области с кадровым составом для больниц и поставкой медицинских технологий.

В настоящее время в рамках спецоперации российские вооружённые силы контролируют Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области Украины. Там сформированы пророссийские военно-гражданские администрации, в денежных расчётах используются рубль и гривна, налажено вещание российских телеканалов и радиостанций, действующее руководство регионов объявило о желании войти в состав РФ в качестве субъектов.

Ранее представитель ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум по вхождению региона в состав России планируется провести этой осенью. Он добавил, что более конкретные сроки ещё не определены, но при этом отметил, что Херсонская область идёт по пути Крыма.