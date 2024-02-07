В Крыму назвали истерикой слова главы Евросовета о статусе Крыма Политик Смирнов назвал истерикой слова Мишеля о статусе Крыма

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Участники акции «Крым с Россией навсегда»

Слова главы Евросовета Шарля Мишеля о глубоком шоке от принадлежности Крыма являются истерикой, заявил РИА Новости представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, возвращение полуострова в состав РФ стало отправной точкой глобальных изменений по всему миру, что вызывает ужас на Западе.

Возвращение Крыма в Россию в 2014 году стало мощным толчком для глобальных изменений не только в Европе, но и во всем мире. Безусловно, этот необратимый процесс европейские и англосакские бонзы воспринимают с ужасом и истерикой, — уточнил Смирнов.

Политик добавил, что западные страны начинают осознавать причастность к «преступлениям, хаосу и беспределу», который организовали власти Украины. При этом, по словам Смирнова, Киев готов продолжать действовать «во имя так называемых призрачных европейских демократических ценностей».

Накануне Мишель сообщил в Европарламенте, что его поразили призывы крайне левых к Брюсселю отказаться от оказания военной помощи Украине, а также мысли о том, что Крым и Луганск — это территория России. По его словам, если солдаты ВСУ останутся без поддержки Запада, им придется защищаться водяными пистолетами. По словам Мишеля, передача оружия Украине — «это моральный долг Европы, обязанность каждого европейца перед будущими поколениями».