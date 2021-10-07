В Крыму из-за COVID-19 отменят льготный проезд для пенсионеров

Власти Крыма с 11 октября отменят льготный проезд для пенсионеров старше 65 лет, а пожилых сотрудников переведут на дистанционную работу, передает РИА Новости слова вице-премьера правительства республики Елены Романовской.

Если раньше было рекомендовано всем работодателям перевести на дистанционную работу своих сотрудников 65 лет и старше, то сейчас это будет обязанность – перевести их на дистанционную работу, — цитирует Романовскую агентство.

Также работодатели, у которых вакцинированы менее 80% сотрудников, будут раз в неделю оплачивать тестирование непривитых работников.

Романовская добавила, что если эти меры не помогут, то власти будут вынуждены и дальше вводить ограничения, например самоизоляцию.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России на федеральном уровне не будут вводить локдаун из-за ситуации с коронавирусом. По её словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.