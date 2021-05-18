В Крыму оценили отработку НАТО по высадке диверсантов на полуостров

https://static.news.ru/photo/7f03f086-b7f2-11eb-8276-96000091f725_660.jpg Фото: NATO/facebook.com

Военные стран НАТО могут устраивать лишь провокации, однако по-настоящему нападать не станут. Об этом заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков, сообщает Lenta.ru.

Таким образом он прокомментировал учения НАТО, в ходе которых отрабатывалась высадка групп диверсантов в Крыму. По его мнению, они могут тренироваться «сколько угодно», но никогда не выполнят этого.

Любой здравомыслящий человек — а у них там все-таки есть здравомыслящие люди — понимает, что никакого нападения на Россию ни при каких условиях быть не может, — цитирует его издание.

Цеков добавил, что в случае такой высадки военные НАТО получат очень достойный и жёсткий ответ и для них «всё закончится плачевно». По его мнению, это касается и американцев, «которые сидят за океаном». Однако терять бдительность не стоит, поскольку от военных Альянса можно ожидать «чего угодно».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские военные внимательно следят за действиями войск НАТО в районе учений Defender Europe («Защитник Европы»). По словам министра, России нужно быть готовой к «неблагоприятному развитию» манёвров.

Учения Североатлантического альянса Defender Europe, которые пройдут в мае — июне, станут крупнейшими со времён холодной войны. Военные планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Восточной Европе и Прибалтике. Североатлантический альянс пригласил Грузию, Молдову и Украину поучаствовать в манёврах в качестве партнёров.