В Крыму оценили идею вознаграждения за информацию о пьяных водителях Автоэксперт Новиков поддержал идею о выплате вознаграждения за сообщения о пьяных водителях

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Инициатива о выплате денежного вознаграждения гражданам за информацию о нетрезвых водителях должна быть поддержана, считает автоэксперт, директор одной из симферопольских автомотошкол Иван Новиков. «МК в Крыму» цитирует мнение специалиста, согласно которому инициатива поможет снизить количество ДТП в республике и оперативно выявлять нарушителей.

Такие водители — потенциальные убийцы, которые не могут оценить дорожную обстановку и часто совершают ДТП, — подчеркнул автоэксперт.

Как сообщает РИА Новости, в конце апреля власти Нижегородской области объявили о запуске пилотной программы вознаграждения граждан за сообщения о пьяных водителях на дорогах. Согласно условиям программы, свидетелям случаев вождения в нетрезвом виде необходимо сообщать о них правоохранителям. Если в результате сообщения в отношении водителя будет возбуждено административное или уголовное дело, сообщивший получит право на вознаграждение в размере 2000 рублей. При этом за ложные сообщения или сообщения, сделанные со злым умыслом, предусмотрены юридические последствия. В случае успеха пилотная программа может быть распространена и на другие регионы России, сообщает издание.

Ранее сообщалось о пьяном водителе, сбившем ребенка в Свердловской области. 11-летний мальчик получил серьезные травмы и впал в кому. Виновника ДТП задержали, он находится под подпиской о невыезде.