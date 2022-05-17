В Кронштадте задымилась атомная подлодка Задымление не навредило атомной подлодке в Кронштадте

Фото Валентин Егоршин/РИА Новости

На Кронштадтском морском заводе на атомной подводной лодке класса К-3 «Ленинский комсомол» произошло задымление, при этом ущерб имуществу не нанесён. Об этом сообщила 17 мая администрация предприятия, пишут «Известия». Атомоход планируется переделать для участия в экспозиции «Остров фортов».

Лёгкое задымление возникло во время проведения огневых работ, оно ликвидировано, — отметили на предприятии.

В данный момент на месте инцидента круглосуточно дежурит наряд МЧС .

Подлодка «Ленинский комсомол» была доставлена в Кронштадт осенью 2021 года, она составляет часть новой музейной экспозиции «Остров фортов». Подводную лодку планируют установить на металлические опоры в здании со стеклянным куполом. Открытие комплекса ожидается в 2023 году.

Атомоход сошёл с верфи на воду в 1957 году. «Ленинский комсомол» — первая подводная лодка с ядерной энергетической установкой. В составе флота она пробыла до 1991 года, далее подверглась консервации и находилась на хранении в Северодвинске.

Ранее сообщалось, что объединённая судостроительная корпорация (ОСК) в 2022 году передаст ВМФ России три новейшие подводные лодки. В их числе две атомные «Генералиссимус Суворов», относящиеся к проекту «Борей-А», и «Красноярск» проекта «Ясень-М». Всего ОСК в текущем году будет передано 24 судна и военных корабля.