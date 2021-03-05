В красноярском ТЦ скрутили посетителя без маски

https://static.news.ru/photo/937bd2ee-7da1-11eb-810c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следователи начали проверку после того, как мужчина без медицинской маски оказал сопротивление полицейским в торговом центре в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД.

Мужчина во время задержания оказал полицейским сопротивление и ударил сотрудников ППСП, — рассказали в пресс-службе ТАСС.

До этого по соцсетям разошлось видео, на котором правоохранители применяют силу при задержании посетителя ТЦ. В тот момент, когда полицейские скручивают мужчину и кладут его на пол, очевидцы кричат и возмущаются.

В главке пояснили, что сотрудники ППСП увидели в торговом центре мужчину и женщину без масок и попросили их надеть средства индивидуальной защиты. Пара не выполнила требования правоохранителей и решила скрыться от них. Полицейским ничего не оставалось, как скрутить нарушителей. После этого управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начало доследственную проверку.

Ранее бывший санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко назвал способ победить коронавирус в России всего за две недели. По его мнению, для этого необходимо соблюдать жёсткую дисциплину. Он призвал не пренебрегать правилами и носить маски и перчатки в общественных местах, сообщал NEWS.ru.