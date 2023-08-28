В Красноярском крае подобранный на улице щенок спас жизнь хозяйке

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В городе Ачинске Красноярского края подобранный на улице щенок дворняжки спас свою хозяйку от нападения крупного пса, рассказали KP.RU в региональной службе судебных приставов. В ведомстве пояснили, что одна из сотрудниц приютила бездомного щенка, подарив его своей престарелой матери.

Как пишет издание, в последнее время пенсионерка совсем не хотела выходить на улицу, однако ласковый щенок, которому дали кличку Верный, изменил ситуацию, вернув пожилой женщине радость жизни. Она стала воспитывать собаку, обучать ее у кинолога, гулять с ней.

Во время одной из прогулок произошел инцидент, который показал, что свою кличку юный пес получил не зря, рассказали в службе приставов. Хозяйка с собакой шли по привычному маршруту, когда на пожилую женщину внезапно набросилась агрессивная овчарка. Разъяренное животное, рядом с которым не было людей, повалило пенсионерку на землю и стало ее кусать. Однако Верный бросился на защиту хозяйки и, несмотря на свои небольшие размеры, сумел отогнать овчарку.

По информации издания, раны у пожилой женщины оказались неопасными, она уже поправилась. А Верный за свою храбрость получил награду — собачьи лакомства и благодарность всей семьи.

Ранее в Чите бродячая собака укусила за лицо восьмилетнюю девочку. После инцидента животное поймали родственники пострадавшей и отвезли к ветеринарам.