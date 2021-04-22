В Красноярском крае нашли останки пропавшего в 2020 году ребёнка

https://static.news.ru/photo/97a2a086-a408-11eb-863a-96000091f725_660.jpg Фото: krk.sledcom.ru

В Красноярском крае найдены останки шестилетней девочки, пропавшей в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка СКР.

Мать девочки, которая страдает наркотической зависимостью и в настоящее время находится под стражей по обвинению в сбыте наркотиков, оставила ребёнка на попечение своей подруги и её престарелой матери в июле прошлого года. С тех пор судьбой девочки она не интересовалась, а заявление в полицию о её розыске написала только в марте 2021 года.

Женщины, которым доверили ребёнка, в ходе расследования неоднократно меняли показания. Они указали место в лесу, где якобы закопали тело девочки, но при этом отрицали свою причастность к её смерти. По их словам, она получила смертельные травмы в результате несчастного случая.

Сотрудникам СКР совместно с полицейскими удалось восстановить картину произошедшего и найти место, где было закопано тело умершего ребёнка. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления и роли каждой из женщин в нём.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске нашли тело новорождённого младенца в мусорном контейнере. Врачи зарегистрировали биологическую смерть. Следователи ищут родителей ребёнка и выясняют обстоятельства, при которых он оказался в мусорном баке.