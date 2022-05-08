В Красноярском крае более 700 человек подали заявления на матпомощь

Последствия пожара в городе Уяре Красноярского края / Фото Алена Ковригина/ТАСС

Более 700 человек в Красноярском крае подали заявления на получение материальной помощи из-за последствий пожаров. Региональное казначейство начнёт выплаты уже в понедельник, 9 мая, сообщает краевой оперштаб.

По предварительным данным, в результате пожаров пострадали более 1200 человек, 19 получили вред здоровью, пять человек погибли. Уничтожены 518 домов и 309 строений.

Главными причинами пожаров стали сбои в системе электроснабжения, падение деревьев на ЛЭП, короткие замыкания и взрывы на подстанциях, — говорится в сообщении оперштаба.

На территории края развёрнуты 13 пунктов временного размещения вместимостью более 1,1 тыс. человек. Энергетики усиленно занимаются восстановлением уничтоженной и повреждённой инфраструктуры. К утру 9 мая запланировано восстановить энергоснабжение в полном объёме.

Ранее врио главы МЧС России Александр Чуприян во время совещания в Красноярске заявил, что обстановка с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе ухудшилась из-за праздничных дней. По его словам, одновременно в течение суток произошло 273 пожара, на которые среагировали местные гарнизоны.