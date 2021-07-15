В Красноярске вахтовиков поймали на подделке справок об антителах к COVID

В Красноярске у 16 вахтовиков обнаружены поддельные справки о наличии антител к коронавирусу. Как сообщает «МК в Красноярске» со ссылкой на главу ГУ МВД по региону Александра Речицкого, в подделке документов подозревается подрядчик строительной организации.

Как отмечается, он предоставлял фальшивые документы о наличии антител, а также справки об отсутствии или наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Всё это позволяло рабочим избегать положенной обсервации.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит год тюрьмы.

Ранее полиция пресекла продажу поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса в одной из поликлиник Калининграда. Задержана администратор медучреждения.

По данным полиции, администратор выдавала обращавшимся к ней гражданам документы с заведомо ложными сведениями о вакцинации, требуя за это от полутора до трёх с половиной тысяч рублей. Для сокрытия следов преступления она выливала неиспользованные препараты в канализацию. По предварительным данным, поддельные сертификаты приобрели около 20 человек.