Живодер выбросил щенка с пятого этажа дома в Красноярске

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Красноярске мужчина сбросил с балкона пятого этажа щенка за порванные обои, сообщает Telegram-канал «Красноярск № 1». Сначала он собирался запереть пса на балконе, однако промахнулся, в результате чего щенок выпал. Животное доставили в ветеринарную клинику, но спасти его не удалось.

Инцидент произошел в Кировском районе города. Красноярец пришел в гости к возлюбленной, однако увидел испорченные обои и обувь и разозлился на пятимесячного щенка. Тот, защищаясь, укусил мужчину.

Ранее житель города Шарыпово Красноярского края выкинул пять кошек своей матери с балкона ее дома на девятом этаже. Из всех питомцев выжить смог только один. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 2 ст. 245 УК РФ). Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

До этого житель Хабаровска в состоянии алкогольного опьянения сжег бездомного пса. Причиной такого поступка послужило то, что животное облаяло его декоративную собаку. Против него возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.