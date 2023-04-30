В Краснодарском крае двое суток разыскивают внезапно пропавших аниматоров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Двое коллег-аниматоров пропали без вести в станице Березанской Краснодарского края, когда возвращались домой, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Полиция и волонтеры разыскивают молодых людей вторые сутки.

Вечером 28 апреля Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались домой с мероприятия. Они ехали в Усть-Лабинск на белом Hyundai Grandeur с черной крышей, но попали в яму на трассе и пробили колесо. Помочь аниматором подошли несколько парней, оказавшихся в такой же ситуации. С ними Кирилл поехал в станицу Березанскую за запаской.

По информации Telegram-канала «Красндар Край», около 22:30 Чубко созвонился с супругой и рассказал о случившемся. Спустя час он вновь набрал ей, сообщил, что идет дождь и вместе с Мостыко они ждут, пока он закончится, чтобы начать чинить авто вместе с двумя молодыми людьми. В 6 утра женщина попыталась дозвониться до мужа, но телефон был недоступен.

Hyundai трижды за ночь попадала на камеры у банкоматов в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской. Утром телефоны пропавших уже были недоступны, с карт в общей сумме снято 190 тысяч рублей.

Машина трижды попадала на камеры у банкоматов в станицах Ирклиевской, Каневской и Березанской в районе Банкоматов Райффайзен банк и Абсолют. С карт в общей сложности было снято 190 тысяч рублей.

Семья Чубко занимается организацией свадеб и корпоративов. Мостыко работала аниматором в компании. Мужчина повез девушку на очередной праздник.

Ранее в городе Донском Тульской области местный житель атаковал трех мужчин с ножом посреди дороги. Инцидент произошел 27 апреля около дома № 126г на улице Октябрьской.