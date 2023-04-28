В Тульской области мужчина с ножом напал на дороге на троих

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В городе Донском Тульской области местный житель атаковал трех мужчин с ножом. Инцидент произошел 27 апреля около дома № 126г на улице Октябрьской, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции, а полиция города приступила к поискам преступника. Сотрудники Росгвардии обнаружили нападавшего рядом с домом № 3 по улице Садовой, задержали и доставили в полицейский участок.

Один из пострадавших был госпитализирован, остальные получили небольшие порезы. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал конфликт на фоне личных неурядиц между мужчинами. В данный момент в ОМВД России по городу Донской проводится работа по выяснению обстоятельств случившегося и принимается решение о возможном возбуждении уголовного дела, сообщает в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате инцидента пострадали 42-летний мужчина и его два приятеля (22 и 28 лет). Госпитализированному мужчине было нанесено ножевое ранение в живот, у остальных — порезы рук и ног. Возраст подозреваемого составляет 46 лет.

В ночь на 18 марта житель Омска зарезал своего приятеля после того, как тот назвал его подкаблучником. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве арестован. Убитым оказался 29-летний местный фанат хоккейного клуба «Авангард». Подозреваемым в убийстве значится инженером-технологом крупного предприятия в Омской области.