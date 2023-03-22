В Омске мужчина назвал друга подкаблучником и умер Житель Омска зарезал друга, назвавшего его подкаблучником

Фото: СКР по Омской области

Житель Омска зарезал своего приятеля после того, как тот назвал его подкаблучником, сообщает портал «Город 55». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в убийстве арестован.

Инцидент произошел ночью 18 марта в одном из многоквартирных домов Омска. Мужчина позвал друга к себе домой, они выпили и шумно себя вели. Это не понравилось супруге хозяина квартиры, из-за чего она сделала друзьям замечание и призвала расходиться. Гость назвал приятеля подкаблучником. После этого мужчины вышли поговорить в подъезд, хозяин квартиры взял с собой нож. Словесная перепалка закончилась убийством гостя — он получил несколько ударов ножом в спину.

Журналисты выяснили, что убитым был 29-летний местный фанат хоккейного клуба «Авангард». Подозреваемым в убийстве значится инженер-технолог крупного предприятия в Омской области. Он проведет в следственном изоляторе два месяца.

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