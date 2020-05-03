В Краснодарском крае четверо мужчин изнасиловали женщину

https://static.news.ru/photo/5fae6f96-8d4a-11ea-8759-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В станице Ивановская Красноармейского района Краснодарского края несколько мужчин изнасиловали женщину и засняли преступление на камеру.

Отмечается, что в полицию обратилась родственница двоих насильников, которой об инциденте рассказала потерпевшая, находившаяся в тяжёлом психологическом состоянии.

По версии полиции, четверо мужчин избили женщину у неё дома и совершили в её отношения насильственные действия сексуального характера, снимая свои действия на мобильный телефон. Подозреваемые — 21-летний, 24-летний, 34-летний и 37-летний мужчины из этой же станицы. Двое из них приходятся друг другу родственниками. По некоторым данным, насильники находятся на свободе, а дело не возбуждено, сообщает РЕН ТВ.

Как писал NEWS.ru, в штате Раджастхан в Индии трое молодых мужчин изнасиловали 40-летнюю женщину, оказавшуюся ночью в одиночестве в здании школы. Местные жители решили поместить даму на карантин в здание школы, опасаясь, что она заражена COVID-19. Ночью к женщине ворвались мужчины и совершили групповое изнасилование. Всех подозреваемых задержала полиция.