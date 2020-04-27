В Индии изнасиловали женщину, оказавшуюся на карантине в здании школы

https://static.news.ru/photo/21a0c698-888d-11ea-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Prabhat Kumar Verma/Global Look Press

В штате Раджастхан в Индии трое молодых мужчин изнасиловали 40-летнюю женщину, оказавшуюся ночью в одиночестве в здании школы.

Пострадавшая рассказала, что провела в городе Савай-Мадхопур около месяца из-за введённых в стране в связи с пандемией коронавируса ограничений на передвижения. Она решила пешком пойти домой в Джайпур и по дороге заблудилась. Женщина обратилась за помощью в полицию.

Местные жители решили поместить даму на карантин в здание школы, опасаясь, что она заражена COVID-19, хотя полицейские просили их не оставлять её одну, передаёт Times of India. Ночью к женщине ворвались мужчины и совершили групповое изнасилование. Всех подозреваемых задержала полиция.

На территории посольства США в Индии мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку. Его задержали после обращения родителей пострадавшей в правоохранительные органы, писал NEWS.ru.