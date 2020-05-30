В Костромскую область пустят только со справкой об отсутствии COVID-19

https://static.news.ru/photo/c922488e-a2a9-11ea-8655-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона. Контроль за нахождением приезжих на территории муниципалитетов возлагается на органы местного самоуправления.

Отмечается, что помимо результатов лабораторных исследований на отсутствие COVID-19 все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными. Она должна быть получена не ранее чем за три дня до приезда в область.

Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых, — цитирует сообщение агентство.

Тем, у кого не окажется справки, грозит двухнедельная обсервация. Нарушителей ждёт административное наказание.

Власти региона вводят такие меры из-за начала периода летних отпусков и школьных каникул. При этом обязанность по предоставлению справки не распространяется на граждан, которые прибывают в регион по служебной необходимости и прибывающих специальным автотранспортом. Также не должны ничего предъявлять транзитные пассажиры.

Как писал NEWS.ru, житель Костромской области вернулся из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и пригласил к себе домой друзей. В результате он заразил коронавирусом пятерых человек.