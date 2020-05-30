В Костромскую область пустят только со справкой об отсутствии COVID-19

Власти Костромской области обязали всех въезжающих в регион с 1 июня предъявлять справки о том, что они не больны коронавирусом.
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Отмечается, что помимо результатов лабораторных исследований на отсутствие COVID-19 все приезжающие в Костромскую область граждане из других субъектов обязаны иметь справку из медицинской организации по месту проживания об отсутствии контактов с инфицированными. Она должна быть получена не ранее чем за три дня до приезда в область.
Эти требования будут распространяться как на детей, так и на взрослых, — цитирует сообщение агентство.
Тем, у кого не окажется справки, грозит двухнедельная обсервация. Нарушителей ждёт административное наказание.
Власти региона вводят такие меры из-за начала периода летних отпусков и школьных каникул. При этом обязанность по предоставлению справки не распространяется на граждан, которые прибывают в регион по служебной необходимости и прибывающих специальным автотранспортом. Также не должны ничего предъявлять транзитные пассажиры.
Как писал NEWS.ru, житель Костромской области вернулся из Подмосковья, где работал вахтовым методом, и пригласил к себе домой друзей. В результате он заразил коронавирусом пятерых человек.
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