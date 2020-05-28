В Коми часть ограничений снимут с 29 мая

https://static.news.ru/photo/aeacb5b4-a116-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Уйба Фото: rkomi.ru

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что с 29 мая в республике начнётся первый этап снятия ограничений.

За неделю коэффициент распространения коронавируса в регионе составил менее единицы. После этого Роспотребнадзор дал разрешение на снятие определённых ограничений.

С 29 мая будет возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, а также магазинов с непродовольственными товарами. Обязательным условием работы является наличие отдельных входов в магазин, посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты. Площадь торговых залов не должна превышать 400 кв. м.

Как сообщают «Невские новости», Уйба призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить повторной вспышки заболевания.

NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга начнут смягчать режим ограничений с 1 по 14 июня. Соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер, маски и перчатки на улице можно будет использовать по желанию.

Ранее во Владивостоке начали открывать проезды к морю и пляжи. Режим самоизоляции в Приморье продлён до 1 июня, но власти решили с конца мая постепенно переходить к первому этапу снятия ограничений. С 26 мая в регионе начали работать непродовольственные магазины площадью не больше 400 кв. м, на улице можно заниматься физкультурой при соблюдении социального дистанцирования.