В Коми часть ограничений снимут с 29 мая

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что с 29 мая в республике начнётся первый этап снятия ограничений.
За неделю коэффициент распространения коронавируса в регионе составил менее единицы. После этого Роспотребнадзор дал разрешение на снятие определённых ограничений.
С 29 мая будет возобновлена работа парикмахерских, салонов красоты, химчисток, прачечных, а также магазинов с непродовольственными товарами. Обязательным условием работы является наличие отдельных входов в магазин, посетители обязаны носить средства индивидуальной защиты. Площадь торговых залов не должна превышать 400 кв. м.
Как
NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга начнут смягчать режим ограничений с 1 по 14 июня. Соблюдение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер, маски и перчатки на улице можно будет использовать по желанию.
Ранее во Владивостоке начали открывать проезды к морю и пляжи. Режим самоизоляции в Приморье продлён до 1 июня, но власти решили с конца мая постепенно переходить к первому этапу снятия ограничений. С 26 мая в регионе начали работать непродовольственные магазины площадью не больше 400 кв. м, на улице можно заниматься физкультурой при соблюдении социального дистанцирования.
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