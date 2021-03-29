В Казанском цирке рассказали подробности нападения слона на человека

https://static.news.ru/photo/4e143176-9087-11eb-a35d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Директор Казанского цирка рассказал о травмах сотрудника после нападения слона, которое произошло в ночь на 29 марта. Он назвал фейком информацию о тяжёлом состоянии человека.

Ранее стало известно о нападении на сотрудника Казанского цирка. По предварительным данным, животное с силой оттолкнуло мужчину, он отлетел и получил сотрясение. У мужчины якобы перелом плеча, нескольких рёбер и грудных позвонков. Директор организации отрицает это, хотя и признал, что пострадавший попал в больницу.

Эта [газетная] утка у нас сейчас проверяется, поэтому не спешите ни с какими комментариями, пока не появятся официальные комментарии. <...> Сейчас нужно понять полностью, что произошло, как произошло и почему произошло, — цитирует его телеканал «360».

Ранее сообщалось, что 21 марта во время представления в Казанском цирке один из слонов внезапно атаковал другого и повалил его на бортик манежа, при этом никто не пострадал.

Инцидент произошёл во время дневного представления «Шоу слонов и магия цирка». Отмечается, что представление, которое должно было начаться после шоу с участием слонов, было отменено по техническим причинам, писал NEWS.ru.