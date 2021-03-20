В Казанском цирке во время представления подрались слоны

https://static.news.ru/photo/1eafef10-8a5b-11eb-a861-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/vk.com

Во время представления в Казанском цирке один из слонов внезапно атаковал другого и повалил его на бортик манежа, при этом никто не пострадал, рассказали журналистам в цирке.

Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал, — приводит РИА Новости слова собеседника.

Инцидент произошёл во время дневного представления «Шоу слонов и магия цирка». Отмечается, что представление, которое должно было начаться после шоу с участием слонов, было отменено по техническим причинам.

Как сообщал NEWS.ru, в городе Дхармапури на юге Индии слон провалился в глубокий колодец. Животное не получило серьёзных травм, однако ему пришлось провести в ловушке более 14 часов. На помощь слону пришли 50 человек из числа местных жителей. Пока 25-летний самец находился в колодце, его подкармливали банановыми листьями.

В конце концов слона удалось извлечь с помощью нескольких кранов и ремней. Очевидцы сняли операцию на видео. Глубина колодца, в который угодило неудачливое животное, составляет 16 метров.