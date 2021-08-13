В Казани продолжили строительство первых станций второй ветки метро

В Казани возобновилось строительство первых четырёх станций метро. Стройка продолжилась спустя два года неизвестности о будущем проекта. Об этом сообщает «ФедералПресс».

Согласно данным из размещённых недавно госзакупок, подрядчики должны выкопать 288-метровый правый тоннель на перегоне между станциями «Улица Академика Сахарова» и «100-летие ТАССР». Также они должны обустроить его и подготовить котлованы для выходов со станций. Отмечается, что строители взяли довольно быстрый темп, работы должны быть завершены уже до конца 2021 года.

Несмотря на то что сейчас строительство сдвинулось с мёртвой точки, до этого был двухлетний период нерешительности в дальнейших планах по строительству. Так, ещё в 2019 году, когда разработка участков только началась, процесс были вынуждены прервать. Как оказалось, все проблемы были в финансировании.

В стройку уже вложено более 4 млрд рублей. Сейчас ведётся строительство первых четырёх станций второй ветки, количество которых в будущем увеличится до 12. Её общая протяжённость будет более 20 км.

Предполагается, что строительство второй ветки будет состоять из нескольких этапов. Первый участок предполагают запустить к 2025 году.

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