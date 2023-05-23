В Казани мать школьника ранила ножом учительницу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Казани мать школьника ранила ножом учительницу из-за конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление МВД. Дети в результате инцидента не пострадали, педагог получила ранение в руку.

Инцидент произошел в одной из казанских школ в Московском районе. Днем в учебное заведение пришла мать ученика начальных классов и, угрожая присутствующим предметом, похожим на нож, потребовала разрешить конфликтную ситуацию, возникшую во время учебного процесса. После этого педагоги вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия силовики задержали женщину и доставили ее в отдел. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ранее в поселке Иловля Волгоградской области выпускник ударил одноклассницу ножом на линейке в честь последнего звонка. Знакомая пострадавшей девочки рассказала, что школьник был неадекватен и причин для нападения не было.

В то же время один из учеников школы рассказал, что выпускник, попытавшийся зарезать одноклассницу, испытывал к ней чувства, которых девушка не разделяла. По его словам, такого поступка от подростка никто не ждал.