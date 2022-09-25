В Карелии нашли тела трех человек с перевернувшегося катера

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В Карелии спасатели нашли тела трех человек с перевернувшегося на Онежском озере катера, которые считались пропавшими без вести, сообщили в региональном ГУ МЧС. Ранее сообщалось об одном погибшем, еще троим пассажирам катера удалось спастись.

Сотрудниками специализированной пожарно-спасательной части были обнаружены тела троих пропавших туристов, — говорится в сообщении.

Региональное управление Следственного комитета в связи с произошедшим возбудило уголовное дело. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю карельского отделения СК Евгению Швецу предоставить доклад по ситуации.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль в центральном аппарате ведомства, — написали в пресс-службе СКР.

Ранее министр здравоохранения Карелии сообщил, что катер, на борту которого находились семь человек, включая пятилетнего ребенка, перевернулся на Онежском озере в Кондопожском районе. Он добавил, что один человек погиб, трое пропали без вести, еще троим удалось спастись.