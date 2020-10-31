В Калуге мужчине отказали в госпитализации из-за подтверждённого COVID-19

https://static.news.ru/photo/b4d9d3cc-1c4a-11eb-82b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Врачи в Калуге отказали мужчине в госпитализации с подозрением на инсульт из-за положительного теста на коронавирусную инфекцию.

Врачи неврологического отделения, куда доставили мужчину, приняли решение направить его в коронавирусное отделение. При этом транспортировать пациента может только специальная карета скорой помощи, которую ждали около семи часов.

В COVID-отделении специалисты не стали заниматься инсультом больного. Пациенту измерили температуру и уровень насыщения крови кислородом, после чего отправили мужчину лечиться домой, так как болезнь протекает в лёгкой форме.

Супруга мужчины сообщила журналистам, что после повторного вызова врача на дом его всё-таки госпитализировали. Инсульт не подтвердился. Поставлен диагноз «заболевание центральной нервной системы», пишет издание «Подъём».

Как писал NEWS.ru, вирусолог из НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн озвучил пять ключевых симптомов коронавируса. Именно по этим симптомам специалист предлагает россиянам оценивать своё состояние и вероятность заражения коронавирусом.