В Ижевске провели «спецоперацию» по уничтожению желто-синих дорожных знаков В Ижевске пьяные снесли несколько желто-синих дорожных знаков под крики «За Россию!»

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В Ижевске двое пьяных мужчин, вооружившись железной урной, снесли два дорожных знака желто-синего цвета под крики «За Россию!». Инцидент произошел на пешеходном переходе одной из улиц. Патриотическая акция вандализма попала в объективы смартфонов местных жителей.

Судя по всему, знаки напомнили мужчинам флаг Украины. Вернулось ли госимущество на место и понесли ли наказание нетрезвые граждане, не уточняется.

Месяцем ранее в Чебоксарах произошла «обратная» ситуация. Двое мужчин сломали постамент с буквой Z, который в центре города установили власти. Инцидент произошел рано утром на бульваре Купца Ефремова. Молодые люди сорвали с литеры часть пластика. Их действия также попали на камеру видеонаблюдения. Позднее на вандалов было заведено уголовное дело.