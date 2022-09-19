В Ижевске мужчина пытался ограбить ломбард с игрушечным пистолетом

Фото: Максим Мишин/пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Сотрудники полиции в Ижевске задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета, сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике. По информации следователей, им оказался 45-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. Момент неудавшегося ограбления попал на видео.

На видеофрагменте показано, как мужчина в маске вошел в ломбард, приставив пистолет к затылку девушки-продавца. После они прошли в комнату, где находился сейф с деньгами. Во время того, как преступник угрожал муляжом пистолета, требуя передать ему деньги, кассир нажала на тревожную кнопку. Узнав об этом, мужчина со всех ног побежал к выходу.

Установлено, что в дальнейшем свою верхнюю одежду злоумышленник выбросил в мусорный бак. Предметом, используемым в качестве оружия, оказался игрушечный пистолет. Возбуждено уголовное дело, — написали в ведомстве.

В данный момент подозреваемый находится в изоляторе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье мужчина совершил вооруженное нападение на одну из автозаправок, расположенную на Дмитровском шоссе. По информации полицейских, нападавший начал угрожать кассиру АЗС пневматическим пистолетом, требуя отдать ему все деньги из кассы. Сотрудник заправки выбежал на улицу, а налетчик через окно залез в помещение кассира и забрал шесть тысяч рублей.