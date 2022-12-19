В Иркутской области ликвидирован пожар на Марковском месторождении

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. В результате происшествия пострадали семь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Кобзев.

Ликвидирован пожар на установке комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. Угрозы для населения нет, — написал глава региона.

Пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, бортом санавиации доставили в Братск. Четверо пострадавших в состоянии средней степени тяжести находятся в Усть-Кутской городской больнице. Еще один пострадавший получил обморожение ног, он будет лечиться амбулаторно.

К тушению пожара привлекались 155 человек и 37 единиц техники. На месте работали сотрудники пожарной охраны Иркутской нефтяной компании, а также пожарно-спасательных частей Усть-Кута, Магистрального, Железногорска-Илимского, Изначально сообщалось. что площадь возгорания на установке месторождения составляла порядка 1000 кв. м.

Ранее сообщалось, что пожару на Марковском месторождении присвоен третий номер сложности. Месторождение находится в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково.