На нефтегазоконденсатном месторождении под Иркутском загорелась установка

Фото: Главное управление МЧС по Иркутской области

На территории Иркутской области на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении загорелась установка. Об этом 18 декабря сообщают журналисты ТАСС, ссылаясь на информацию от ГУ МЧС. Площадь пожара, отметили представители экстренных служб, уже достигла тысячи квадратных метров.

На место ЧП направили пожарные расчеты федеральной пожарно-спасательной службы МЧС России из города Усть-Кута, также выехала бригада медиков Марковской участковой больницы.

Там есть пострадавшие, там есть тяжелые больные, всех медиков собрали из поселка, и они там работают, — рассказали в больнице.

Губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале раскрыл предварительную информацию и сказал, что в результате возгорания пострадал один человек.

Пожар на Марковском нефтегазоконденсатном месторождении. Информация уточняется. Предварительно, произошло возгорание на площади около тысячи квадратных метров. Присвоен третий номер сложности. Предположительно, пострадал один человек. Данные будут обновляться, — написал глава региона.

Очевидцы опубликовали в социальных сетях видеозаписи с места происшествия.

Месторождение находится в 2,5 километра от населенного пункта Верхнемарково. Ликвидацией огня занимаются частная пожарная охрана и местная добровольная пожарная дружина. В МЧС подчеркнули, что угрозы другим установкам нет.

15 декабря стало известно, что два человека погибли и четверо пострадали при пожаре на промплощадке нефтепредприятия в Ангарске Иркутской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.