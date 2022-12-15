Два человека погибли и четверо пострадали при пожаре на НПЗ в Ангарске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека погибли и четверо пострадали при пожаре на промплощадке нефтепредприятия в Ангарске Иркутской области. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло смерть двух и более лиц, сообщает СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, сегодня около шести часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли, — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и следователи отдела по расследованию особо важных дел. Выясняются обстоятельства происшествия, изымается техническая и другая документация. Следствием назначены необходимые экспертизы и допрашиваются свидетели.

Telegram-канал «Ангарский сплетник» сообщает, что это уже второй пожар за три недели на АНХК. Предыдущий произошел 27 ноября, но тогда все обошлось без жертв.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших при пожаре на промплощадке нефтеперерабатывающего завода в Ангарске Иркутской области. Они были доставлены в медсанчасть № 36.