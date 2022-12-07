В Иркутске спасли выброшенную на улицу «собаку-швабру»

Фото: Ветеринарный госпиталь K9

Жительница Иркутска подобрала на улице «собаку-швабру», пес так зарос шерстью, что его уши и хвост выглядели как еще три лапы. Животное находилось практически на грани истощения, и его было решено отвезти в приют для собак, пишет «КП-Иркутск».

Огромный коричневый клубок посреди дороги! Что это, не поняла. А когда подошла, обомлела. Некое существо... С семью лапами! Пес так зарос, что уши и хвост стали выглядеть как конечности... На спине и вовсе образовался огромный шерстяной панцирь, — рассказала местная жительница.

В приюте более двух часов с собаки сбривали шерсть, когда стрижку закончили, оказалось, что это дворняжка лет 10–15 и весом около 4 кг. Животное оказалось слепым и глухим и к тому же со сломанной лапой.

По словам сотрудников приюта, пес явно домашний — ласковый, послушный и добрый. Видно, что жил в квартире, но по каким-то причинам оказался один на улице.

В настоящее время собака идет на поправку, набирается сил и учится заново ходить.

Похожий случай произошел в Бурятии в марте 2021 года. Тогда волонтёры обратились к жителям с призывом помочь найденной собаке. Животное нашли жители на одной из улиц Улан-Удэ. То, что это собака, люди догадались только по чёрному носу, торчащему из чудовищных зарослей шерсти. Несмотря на то что животное из-за гигантских колтунов передвигалось по городу практически вслепую, поймать его удалось только спустя несколько дней.