В Иркутске обрушился бетонный козырек подъезда жилого дома

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В Иркутске рухнул на землю козырек подъезда жилого дома на улице Розы Люксембург, сообщает «КП — Иркутск». Как рассказала изданию иркутянка Юлия Сальникова, арендующая помещение на первом этаже дома, обрушение произошло возле входа в студию красоты, при инциденте никто не пострадал.

Это произошло днем. В салоне была одна мастер, которая услышала с улицы грохот. Вышла, а у нас лестницу повело — сбоку лежит козырек, — рассказала женщина.

Она уточнила, что арендует помещение для салона красоты вместе с сестрой. По ее словам, накануне к ней подошел житель соседнего подъезда и пошутил, что скоро старый козырек над входом в студию упадет девушкам на голову.

Будто чувствовал, — призналась Сальникова.

По ее словам, к счастью, в момент обрушения козырька рядом никого не оказалось, поэтому происшествие обошлось без пострадавших. При этом, как указала девушка, жители дома ранее неоднократно жаловались на состояние козырька и на общее состояние пятиэтажки. Издание уточняет, что дом был введен в эксплуатацию в 1984 году.

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