В Ингушетии придумали наказание за нарушение ПДД свадебными кортежами

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Духовенство Ингушетии на собрании 21 ноября обсуждало меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с участием свадебных кортежей.

Как передаёт «Интерфакс», участники собрания решили штрафовать родителей жениха за нарушения правил дорожного движения водителями машин свадебного кортежа и за стрельбу из боевого и охолощённого оружия. Полученные таким образом средства направят малоимущим.

В течение трёх месяцев старейшины и богословы проводили в городах и сёлах региона сходы граждан. 21 ноября, после обсуждения поступивших предложений, духовенство приняло окончательную резолюцию. Свадебный кортеж ограничат до четырёх автомобилей. Организаторы свадебного мероприятия обязаны будут включить в состав кортежа ответственного представителя, который немедленно остановит машины, если заметит случаи опасного вождения.

Как пояснил агентству муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев, при пренебрежении рекомендациями организаторов оштрафуют в пользу бедных на сумму от 10 до 50 тысяч рублей. Традиционно в качестве организаторов выступают родители жениха.

Причиной начала собраний и дискуссий на эту тему стало резонансное ДТП в начале сентября, в котором погибли три человека. Автомобиль, на большой скорости выехавший на встречную полосу и столкнувшийся с другой машиной, двигался в составе кортежа. В его салоне позже обнаружили наркотики, водитель скрылся с места аварии.

NEWS.ru ранее сообщал о задержании участника свадебного кортежа, открывшего стрельбу из травматического пистолета ТТК в Москве.