В Ингушетии потеряли более 900 литров опечатанного пива В Ингушетии полицейского заподозрили в причастности к пропаже 934 литров пива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ингушетии после изъятия 7110 литров незаконно реализуемого пива правоохранители недосчитались 934 литров продукта, сообщает Telegram-канал Baza. Подозрения пали на полицейского, который выявил факт незаконной торговли. Это подтверждает пресс-служба УМВД республики.

Дознаватель МО МВД России «Сунженский», изъяв алкогольную продукцию общим объемом более 7 тысяч литров, на период разбирательства передал ее под роспись на ответственное хранение представителю владельца данного павильона, — сообщили в УМВД.

Дознаватель обнаружил на трассе Сунжа — Серноводск магазин, в котором продавали слабоалкогольный напиток без лицензии. Позже оказалось, что он опечатал не все двери в павильоне, что не исключило свободный доступ посторонних. Когда через сутки один из руководителей отдела привез изъятое пиво в отдел, была выявлена недостача. Проверка проводится по статьям «Халатность» и «Превышение должностных полномочий».

Ранее глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что МВД старается не замечать реальности сегодняшнего дня, в которой за торговлей нелегальным алкоголем нет никакого контроля. По его словам, сейчас соответствующую продукцию может приобрести потребитель любого возраста без каких-либо ограничений.