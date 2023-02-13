В Херсоне прогремела серия взрывов, но воздушная тревога не объявлялась

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Херсон

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне, передает издание «Общественные новости» в своем Telegram-канале. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.

В Херсоне снова слышны взрывы, — говорится в сообщении Telegram-канала.

При этом воздушная тревога утром 13 февраля была объявлена в Днепропетровской области Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области, передает Министерство цифровой трансформации страны. Также 13 февраля тревога была объявлена в Полтавской, Николаевской и Харьковской областях Украины.

11 февраля мэр Мариуполя сообщал, что в здании бывшего детского сада в Мариуполе обнаружили 171 мину калибра 82 миллиметра. По его словам, мины были спрятаны в подвале. С прошлого года в этом здании располагалось отделение Пенсионного фонда России.