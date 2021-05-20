В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводка

https://static.news.ru/photo/85306e00-b9fd-11eb-9d52-96000091f725_660.jpg Фото: 19.mchs.gov.ru

На всей территории Хакасии введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Валентина Коновалова.

Согласно подписанному им постановлению, режим ЧС начал действовать с 23:30 (19:30 мск) 20 мая. Решение принято из-за подтоплений в Абазе, Аскизском, Бейском и Таштыпском районах и осложнения паводковой обстановки в других муниципальных образованиях республики.

В настоящее время в Хакасии подтоплено в общей сложности 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах. В муниципалитетах проводятся противопаводковые мероприятия и работает тяжёлая техника. С населением ведётся информационная и разъяснительная работа, сообщается на сайте правительства республики.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Она должна была обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков.