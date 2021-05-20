В Хакасии объявили режим ЧС из-за паводка

На всей территории Хакасии введён режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Валентина Коновалова.
Согласно подписанному им постановлению, режим ЧС начал действовать с 23:30 (19:30 мск) 20 мая. Решение
В настоящее время в Хакасии подтоплено в общей сложности 207 приусадебных участков, 108 домов, 351 участок в дачных обществах. В муниципалитетах проводятся противопаводковые мероприятия и работает тяжёлая техника. С населением ведётся информационная и разъяснительная работа,
Ранее стало известно, что в Волгоградской области паводок прорвал плотину, сданную в эксплуатацию в декабре 2020 года. Она должна была обеспечивать водой сеть водоёмов в пойме в период паводков.