https://static.news.ru/photo/25054924-7340-11ea-bb0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудников полиции и дружинников привлекут к профилактическим проверкам хабаровских улиц и разъяснению жителям, насколько важно сейчас соблюдать карантинные меры и не покидать своих домов. Об этом сообщили в городском оперативном штабе по коронавирусу.

При этом в штабе отметили, что в Хабаровск за последнее время прибыли более 1600 человек, которые вернулись из стран Юго-Восточной Азии. При этом многие из них — жители города. Они обязаны находиться на карантине в течение двух недель.

При этом мэр Сергей Кравчук сообщил, что несмотря на то что эта неделя признана нерабочей, хабаровчане не торопятся закрыться в своих квартирах, а гуляют по улицам, встречаются с родственниками в парках и ходят по магазинам.

Горожане целыми семьями в выходные отправились в торговые центры — с малышами и зачастую с пожилыми родственниками. Очевидно, людям надо настоятельно разъяснять, что в период пандемии необходимо ограничить контакты и находиться дома. Поэтому прошу подключить к этой работе дружинников и сотрудников органов правопорядка, — отметил Кравчук.

Рейды по Хабаровску начнутся уже в ближайшее время, сообщили в штабе. Жителям Хабаровска расскажут о важности соблюдения домашнего режима и вручат памятки об ответственности за несоблюдение карантина.

Мэр города также поручил составить списки всех, кто вернулся из поездок в другие страны. Сделано это для того, чтобы сотрудники комитетов администрации города, управляющих компаний и полиции могли ежедневно проверять, соблюдают ли эти люди режим самоизоляции.

Сейчас в Хабаровском инфекционном госпитале находятся 7 человек с подтверждённым коронавирусом и 6 пациентов с подозрением на эту инфекцию. Кроме того, в изолятор помещены 13 человек, имевших близкие контакты с заболевшими. Как сообщили в краевом Минздраве, пока признаков инфекции у них нет.

Число заболевших коронавирусом жителей России увеличилось за сутки на 500 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Таким образом, заражены в стране теперь 2337 человек. Жертвами нового типа коронавирусной инфекции, по последним данным, стали 17 человек. 121 пациенту удалось справиться с болезнью и выписаться из стационаров. Москва продолжает оставаться лидером по числу подхвативших коронавирусную инфекцию. В столице сейчас выявлено уже 387 новых случаев заболевания.

Как писал NEWS.ru, во вторник в одной из больниц на территории Пензы скончался мужчина с диагностированным заражением COVID-19.