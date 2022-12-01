В Хабаровске открыли улицу в память главреда «Комсомольской правды» Улицу в Хабаровске назвали в честь умершего главреда «Комсомольской правды» Сунгоркина

Фото: khabkrai

В Хабаровске появилась улица имени главреда и гендиректора KP.RU Владимира Сунгоркина, который умер 14 сентября во время экспедиции, сообщает газета. Торжественное вручения постановления о присвоении улице нового названия прошла утром 1 декабря с участием мэра Хабаровска Сергея Кравчука, губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, а также вдовы журналиста и его младшего сына.

Дегтярев заверил, что Сунгоркин навсегда останется в памяти из-за создания такой «мощной медиамашины», как «Комсомольская правда». Он также добавил, что в ходе своей последней встречи с журналистом договорился с ним о выпуске книги о путешественнике Владимире Арсеньеве, которую скоро издадут и она попадет во все школы города и края. Дегтярев уточнил, что ушедший из жизни главред самостоятельно работал над сбором материалов для книги.

В настоящее время идея находится на стадии верстки, вскоре книга попадет во все школы города и края. Автор книги работал над сбором материала самостоятельно, проводя бесчисленное количество времени в поездках и экспедициях, — сказал Михаил Дегтярев.

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Причиной его смерти стал инсульт. Журналист скончался утром в Приморском крае во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.