В Гидрометцентре рассказали о возвращении ночных заморозков в конце апреля

На следующей неделе в столичный регион вернутся ночные заморозки. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
В интервью «Российской газете» она
Так как он образовался на севере, то воздух в нём прохладный. И ещё ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки, — пояснила Людмила Паршина.
На следующую ночь температура воздуха в регионе, предположительно, составит от 0 до +5 градусов. При этом ночью не исключён дождь со снегом.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.