В Гидрометцентре рассказали о возвращении ночных заморозков в конце апреля

https://static.news.ru/photo/66a742d6-f935-11e9-b5c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gennadiy Makarychev/Russian Look

На следующей неделе в столичный регион вернутся ночные заморозки. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

В интервью «Российской газете» она рассказала , что возвращение ночных заморозков связано с приходом скандинавского циклона. Он вытеснит с территории все тёплые антициклоны. В результате в ночь на вторник, 20 апреля, температура воздуха ночью опустится в Москве и Подмосковье до -1 градуса.

Так как он образовался на севере, то воздух в нём прохладный. И ещё ночью воздух будет охлаждаться, поэтому вероятны заморозки, — пояснила Людмила Паршина.

На следующую ночь температура воздуха в регионе, предположительно, составит от 0 до +5 градусов. При этом ночью не исключён дождь со снегом.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето в России. Об этом писал NEWS.ru.