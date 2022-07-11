В Гидрометцентре предрекли продолжительный сезон на российских курортах Руководитель Гидрометцентра Вильфанд предрек продолжительный сезон на российских курортах

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В последние дни море на российских южных курортах сильно прогрелось, в среднем температура воды составляет 24–26 градусов. Это значит, что в 2022-м бархатный сезон будет дольше, чем в прошлом году, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Вода необычно теплая для начала второй декады. В Евпатории, Алуште, Феодосии море прогрелось до 24 градусов, в Ялте, Анапе, Геленджике — до 25 градусов, а в Сочи — даже 26 градусов, — рассказал он.

По его словам, высокая температура воды приведет к продлению бархатного сезона. Однако точные даты пока еще называть рано. Вильфанд отметил, что в прошлом году курортный сезон закончился примерно в начале октября.

Накануне в Сочи из-за ливней из берегов вышла река Восточный Дагомыс. В городе оказались подтоплены дворы многоэтажных домов, вода уже начала заливаться в некоторые подъезды. Некоторые жители не спали, пытаясь спасти имущество, в частности, припаркованные во дворах машины. О возможном наводнении жильцов окрестных поселков предупреждают сирены.